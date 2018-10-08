Rezvani Tank обзавелся "заряженной" версией

Rezvani Tank оснащен V-образным двигателем с восемью цилиндрами и мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная комплектация оснащена мотором мощностью 707 лошадиных сил, объемом 6,2 литра. Кроме того, в связи с отсутствием брони машина будет значительно легче, что положительно скажется на скоростных качествах модели. Салон украшен красной кожей и замшей, также имеется сенсорный дисплей с диагональю 7,9 дюймов.За дополнительную плату, как сообщают создатели, авто можно оснастить множеством современных опций, включая систему ночного видения. Клиренс внедорожника можно будет поднять на 15 см, усилить мосты и амортизаторы, а также увеличить покрышки. Продаваться полная комплектация Rezvani Tank будет за 259 000 долларов, что почти на 100 тысяч дороже базового варианта.