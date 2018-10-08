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Rezvani Tank обзавелся "заряженной" версией

Rezvani Tank получит более мощный вариант комплектации. Как сообщается, она не будет бронированной, но основные показательные характеристики авто существенно возрастут.

Rezvani Tank обзавелся "заряженной" версией

Rezvani Tank оснащен V-образным двигателем с восемью цилиндрами и мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная комплектация оснащена мотором мощностью 707 лошадиных сил, объемом 6,2 литра. Кроме того, в связи с отсутствием брони машина будет значительно легче, что положительно скажется на скоростных качествах модели. Салон украшен красной кожей и замшей, также имеется сенсорный дисплей с диагональю 7,9 дюймов.

За дополнительную плату, как сообщают создатели, авто можно оснастить множеством современных опций, включая систему ночного видения. Клиренс внедорожника можно будет поднять на 15 см, усилить мосты и амортизаторы, а также увеличить покрышки. Продаваться полная комплектация Rezvani Tank будет за 259 000 долларов, что почти на 100 тысяч дороже базового варианта.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:08

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