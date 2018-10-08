АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

"Армия-2018": Новый российский беспилотник будет похож на настоящего сокола

Минобороны РФ сообщает о новом беспилотнике, презентация которого состоялась в рамках форума “Армия-2018”. БПЛА будет оснащен биологическим камуфляжем, издавать крик сокола, а также иметь сверхсовременную систему маневрирования на малых скоростях.

"Армия-2018": Новый российский беспилотник будет похож на настоящего сокола

По словам разработчиков, впервые испытывать аппарат, внешне похожий на хищную птицу, начали еще в 2013 году. В течение нескольких лет БПЛА прошел несколько комплексных тестирований. Помимо соколиного камуфляжа аппарат получил автопилот и способность переносить вес до 1 кг. Одним из самых важных нововведений является установка толкающего винта в хвостовом стабилизаторе, благодаря чему существенно повышается маневренность модели на низких скоростях.

Стоит отметить, что беспилотник “сокол” на текущий момент проходит процедуру получения патента. По словам автора проекта, благодаря возможности продержаться в воздухе до 40 минут, а также способности к беспарашютному приземлению, аппарат может предоставить новые возможности в самых разных сферах.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова: «Мужчина, который поднимает
"Армия-2018": Новый российский беспилотник будет
Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца
Над Мурманском жители увидели северное сияние в
Ученые восстановили память, утерянную при
На шоу «Замуж за Бузову» Ольга сделала свой выбор
В России седан Citroen C4 подорожал на 10 тысяч
В Иркутске под колесами трамвая погиб 8-летний
Врачи советуют в борьбе с целлюлитом использовать
Матильда Шнурова о своем браке с лидером
Ученые впервые сняли на камеру таинственного
Любоваться звездопадом Ориониды можно до 7 ноября
Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну
Помолодевшая Любовь Успенская опубликовала новый
Кроссовер Volkswagen Tiguan получил внедорожную
Мобильная версия Fortnite заработала более $300
Благодаря IPhone X популярность 3D-камер возросла
Психологи раскрыли простой секрет счастливых
Автомобиль Nissan X-Trail в сентябре стал
Иммунологи назвали 10 простых способов защиты от
FAW отозвала более 110 000 дефектных автомобилей
Лучшим смартфоном недели стал Oppo Realme 2 Pro
Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю
В России наблюдается рост продаж на вторичном
Смартфон Nokia 7.1 Plus получит мегадисплей
Украинское тюнинг-ателье создало авто Blade
Александр Ревва порадовал Instagram милыми
Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с
Свадебный лимузин попал в ДТП под Нью-Йорком: не
Кристина Асмус показала Гарика Харламова в трусах
Просмотреть все новости