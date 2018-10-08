"Армия-2018": Новый российский беспилотник будет похож на настоящего сокола

По словам разработчиков, впервые испытывать аппарат, внешне похожий на хищную птицу, начали еще в 2013 году. В течение нескольких лет БПЛА прошел несколько комплексных тестирований. Помимо соколиного камуфляжа аппарат получил автопилот и способность переносить вес до 1 кг. Одним из самых важных нововведений является установка толкающего винта в хвостовом стабилизаторе, благодаря чему существенно повышается маневренность модели на низких скоростях.Стоит отметить, что беспилотник “сокол” на текущий момент проходит процедуру получения патента. По словам автора проекта, благодаря возможности продержаться в воздухе до 40 минут, а также способности к беспарашютному приземлению, аппарат может предоставить новые возможности в самых разных сферах.