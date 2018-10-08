Евгения Феофилактова: «Мужчина, который поднимает руку на женщину, морально слаб»

"Мужчина, который поднимает руку на девушку/женщину морально слаб. Мои дорогие, никогда и никому не позволяйте совершать насилие над собой и не важно в каком оно проявлении, даже если это пощёчина", - уверена Евгения.

"Ни одному мужчине, поднявшему руку на женщину, нет оправдания! Если у вас есть жизненные истории на эту тему - напишите, поделитесь. Мне хочется, чтобы фраза «бьет-значит любит!» ни у одной женщины не было оправданием насилия над собой!", - заканчивает поучительный пост бывшая участница "Дома-2".

Девушка ведёт активную жизнь в социальных сетях и занимается модной одеждой.В своём Instagram Евгения часто беседует с подписчиками. Она сообщает, что ей пишут девушки с различными проблемами и спрашивают у неё совета. Теперь Женя подняла тему о рукоприкладстве. Одна из подписчиц написала, что ее супруг в конфликтах может спокойно ударить ее по лицу. Бывшая жена Антона Гусева была возмущена такому поведению мужчины и разразилась гневной тирадой по этому поводу.Феофилактова подчеркивает, что это мерзко, особенно если в семье растут дети и видят такое отношение отца к маме. Ведь они обязательно возьмут такую модель поведения и в будущей семье будут вести себя также, пишет Женя.