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Евгения Феофилактова: «Мужчина, который поднимает руку на женщину, морально слаб»

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова даже после ухода с телепроекта весьма узнаваемая личность.

Девушка ведёт активную жизнь в социальных сетях и занимается модной одеждой.

Евгения Феофилактова: «Мужчина, который поднимает руку на женщину, морально слаб»

В своём Instagram Евгения часто беседует с подписчиками. Она сообщает, что ей пишут девушки с различными проблемами и спрашивают у неё совета. Теперь Женя подняла тему о рукоприкладстве. Одна из подписчиц написала, что ее супруг в конфликтах может спокойно ударить ее по лицу. Бывшая жена Антона Гусева была возмущена такому поведению мужчины и разразилась гневной тирадой по этому поводу.

"Мужчина, который поднимает руку на девушку/женщину морально слаб. Мои дорогие, никогда и никому не позволяйте совершать насилие над собой и не важно в каком оно проявлении, даже если это пощёчина", - уверена Евгения.

Евгения Феофилактова: «Мужчина, который поднимает руку на женщину, морально слаб»

Феофилактова подчеркивает, что это мерзко, особенно если в семье растут дети и видят такое отношение отца к маме. Ведь они обязательно возьмут такую модель поведения и в будущей семье будут вести себя также, пишет Женя.

"Ни одному мужчине, поднявшему руку на женщину, нет оправдания! Если у вас есть жизненные истории на эту тему - напишите, поделитесь. Мне хочется, чтобы фраза «бьет-значит любит!» ни у одной женщины не было оправданием насилия над собой!", - заканчивает поучительный пост бывшая участница "Дома-2".


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12

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