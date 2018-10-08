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Автомобили BMW 8 series не получат мотор V12

Представители BMW заявляют, что автомобили 8 series не будут оснащены мотором V12. В начале 2018 года состоялся анонс автомобилей и, по некоторым сведениям, машины восьмой серии станут самыми крупными.

Автомобили BMW 8 series не получат мотор V12

Вместо двигателя с двенадцатью цилиндрами автомобили будут оснащены одним из двух, представленными разработчиками. Первый автомобиль, анонсированный представителями компании, имел 3-литровый двигатель, мощность которого составляла 335 лошадиных сил. Второй вариант мотора существенно превосходит первый, обладая объемом 4,4 литра и мощностью в 523 лошадиных сил. V12 на текущий момент использовать в проекте не планируется, кроме того сообщается, что машины не будут иметь электромотор либо другой двигатель с альтернативным видом топлива. По словам инженеров, V8 для данных моделей BMW подходит лучше.

Стоит отметить, что рассматриваемые машины станут самыми крупными в серии. Разработчики сообщают, что форма автомобиля, а также его характеристики, подбирались опытным путем.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:42

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