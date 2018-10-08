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Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера

Известная российская актриса Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера Руслана Панова. Трогательное признание было сделано сразу после спектакля «Ромео и Джульетта», на сцене театра имени Булгакова, а видео с места событий попало в Сеть.

Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера

Катерина Шпица исполняла в шекспировской постановке роль Джульетты и вышла на поклон к зрителям, когда на сцену буквально влетел Руслан Панов. Молодой человек опустился на колено и протянул своей избраннице кольцо. Увидев, какое продолжение получил спектакль, зрители принялись восторженно аплодировать. Согласие невесты было также воспринято присутствующими с огромным восторгом.

Шпица была ранее замужем за каскадером Константином Адаевым, в браке с которым у нее родился сын. Ее новый избранник родом из Республики Саха, он на три года моложе актрисы.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:50

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