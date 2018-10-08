Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера

Катерина Шпица исполняла в шекспировской постановке роль Джульетты и вышла на поклон к зрителям, когда на сцену буквально влетел Руслан Панов. Молодой человек опустился на колено и протянул своей избраннице кольцо. Увидев, какое продолжение получил спектакль, зрители принялись восторженно аплодировать. Согласие невесты было также воспринято присутствующими с огромным восторгом.Шпица была ранее замужем за каскадером Константином Адаевым, в браке с которым у нее родился сын. Ее новый избранник родом из Республики Саха, он на три года моложе актрисы.