Ученые восстановили память, утерянную при Альцгеймере

Восстановление памяти удалось благодаря молекуле, активизирующей в головном мозге пару особых ферментов. В итоге ученым удалось нормализовать функционирование поврежденных нейронов, что, в свою очередь, способствовало восстановлению утерянных когнитивных функций, включая долговременную память. Был стабилизирован 81 ген, подавленный под влиянием нейродегенеративного недуга.Исследования проводились на базе отдела молекулярной биологи и генетики, который контролируется Центром перспективных научных исследований имени Д. Неру.