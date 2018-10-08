Ученые восстановили память, утерянную при Альцгеймере
Ученым из Индии удалось в полном объеме восстановить долговременную память, потерянную в результате болезни Альцгеймера. И хотя положительный результат был получен после опытов на мышах, эксперты заявили о появлении новых перспектив в лечении этого распространенного у пожилых людей недуга.
Восстановление памяти удалось благодаря молекуле, активизирующей в головном мозге пару особых ферментов. В итоге ученым удалось нормализовать функционирование поврежденных нейронов, что, в свою очередь, способствовало восстановлению утерянных когнитивных функций, включая долговременную память. Был стабилизирован 81 ген, подавленный под влиянием нейродегенеративного недуга.
Исследования проводились на базе отдела молекулярной биологи и генетики, который контролируется Центром перспективных научных исследований имени Д. Неру.
Восстановление памяти удалось благодаря молекуле, активизирующей в головном мозге пару особых ферментов. В итоге ученым удалось нормализовать функционирование поврежденных нейронов, что, в свою очередь, способствовало восстановлению утерянных когнитивных функций, включая долговременную память. Был стабилизирован 81 ген, подавленный под влиянием нейродегенеративного недуга.
Исследования проводились на базе отдела молекулярной биологи и генетики, который контролируется Центром перспективных научных исследований имени Д. Неру.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:20