На шоу «Замуж за Бузову» Ольга сделала свой выбор и оставила лишь одного участника

Поклонники шоу помнят, что предыдущая серия закончилась на прощании и логично, что следующий эфир начался также с него.Ольга так и не простила Евгения Назарова, который вместо перспективы женитьбы на Бузовой выбрал два миллиона. Ольга даже расплакалась от обиды.Когда Марина Кравец успокоила ведущую «Дом-2», Бузова должна была выбрать двух финалистов из трех оставшихся участников. Первым «на вылет» пошел Александр Гринев, который не смог внятно ответить на вопрос Бузовой о его чувствах к ней. Впрочем, полиграф подтвердил опасения Ольги по поводу неискренности Гринева, который пришел на шоу ради пиара.Также домой отправился Сергей Зеленский, имевший хорошие шансы «выйти замуж» за Бузову, но тут оказалось, что сама певица не испытывает к нему нежных чувств. В итоге в шоу «Замуж за Бузову» остался лишь один участник – Денис Лебедев, но зрители не уверены, что и его не отправят домой.Ольга объяснила, что оставшиеся дни в реалити-шоу она хотела бы провести с ним наедине, чтобы лучше узнать друг друга, но зрители подозревают, что не все так просто будет в финальном эфире.