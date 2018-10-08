АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

На шоу «Замуж за Бузову» Ольга сделала свой выбор и оставила лишь одного участника

Накануне, 7 октября, в эфир вышла очередная часть шоу «Замуж за Бузову», где неожиданно для всех певица сразу определила победителя.

Поклонники шоу помнят, что предыдущая серия закончилась на прощании и логично, что следующий эфир начался также с него.

На шоу «Замуж за Бузову» Ольга сделала свой выбор и оставила лишь одного участника

Ольга так и не простила Евгения Назарова, который вместо перспективы женитьбы на Бузовой выбрал два миллиона. Ольга даже расплакалась от обиды.

Когда Марина Кравец успокоила ведущую «Дом-2», Бузова должна была выбрать двух финалистов из трех оставшихся участников. Первым «на вылет» пошел Александр Гринев, который не смог внятно ответить на вопрос Бузовой о его чувствах к ней. Впрочем, полиграф подтвердил опасения Ольги по поводу неискренности Гринева, который пришел на шоу ради пиара.

Также домой отправился Сергей Зеленский, имевший хорошие шансы «выйти замуж» за Бузову, но тут оказалось, что сама певица не испытывает к нему нежных чувств. В итоге в шоу «Замуж за Бузову» остался лишь один участник – Денис Лебедев, но зрители не уверены, что и его не отправят домой.

На шоу «Замуж за Бузову» Ольга сделала свой выбор и оставила лишь одного участника

Ольга объяснила, что оставшиеся дни в реалити-шоу она хотела бы провести с ним наедине, чтобы лучше узнать друг друга, но зрители подозревают, что не все так просто будет в финальном эфире.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова: «Мужчина, который поднимает
"Армия-2018": Новый российский беспилотник будет
Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца
Над Мурманском жители увидели северное сияние в
Ученые восстановили память, утерянную при
На шоу «Замуж за Бузову» Ольга сделала свой выбор
В России седан Citroen C4 подорожал на 10 тысяч
В Иркутске под колесами трамвая погиб 8-летний
Врачи советуют в борьбе с целлюлитом использовать
Матильда Шнурова о своем браке с лидером
Ученые впервые сняли на камеру таинственного
Любоваться звездопадом Ориониды можно до 7 ноября
Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну
Помолодевшая Любовь Успенская опубликовала новый
Кроссовер Volkswagen Tiguan получил внедорожную
Мобильная версия Fortnite заработала более $300
Благодаря IPhone X популярность 3D-камер возросла
Психологи раскрыли простой секрет счастливых
Автомобиль Nissan X-Trail в сентябре стал
Иммунологи назвали 10 простых способов защиты от
FAW отозвала более 110 000 дефектных автомобилей
Лучшим смартфоном недели стал Oppo Realme 2 Pro
Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю
В России наблюдается рост продаж на вторичном
Смартфон Nokia 7.1 Plus получит мегадисплей
Украинское тюнинг-ателье создало авто Blade
Александр Ревва порадовал Instagram милыми
Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с
Свадебный лимузин попал в ДТП под Нью-Йорком: не
Кристина Асмус показала Гарика Харламова в трусах
Просмотреть все новости