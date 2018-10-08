Над Мурманском жители увидели северное сияние в виде цифры "2"
Жители Мурманской области обратили внимание на необычное северное сияние. Оно приняло вид цифры "2", чем вызвало у местных жителей немалое удивление.
Многие успели запечатлеть на фото это явление. Некоторые из комментаторов в соцсетях пошутили, что некие высшие силы посылают землянам знак и пытаются их призвать вести себя разумнее. В соответствии со словами экспертов, подобная форма не может считаться характерной для северных сияний, однако всё-таки возможна.
Это явление появляется при столкновении солнечного ветра с заряженными частицами вещества и магнитосферы Земли. Отличие зарядов вызывает возмущения в защитной оболочке планеты, вызывая свечение в верхних слоях атмосферы.
Многие успели запечатлеть на фото это явление. Некоторые из комментаторов в соцсетях пошутили, что некие высшие силы посылают землянам знак и пытаются их призвать вести себя разумнее. В соответствии со словами экспертов, подобная форма не может считаться характерной для северных сияний, однако всё-таки возможна.
Это явление появляется при столкновении солнечного ветра с заряженными частицами вещества и магнитосферы Земли. Отличие зарядов вызывает возмущения в защитной оболочке планеты, вызывая свечение в верхних слоях атмосферы.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:35