Над Мурманском жители увидели северное сияние в виде цифры "2"

Многие успели запечатлеть на фото это явление. Некоторые из комментаторов в соцсетях пошутили, что некие высшие силы посылают землянам знак и пытаются их призвать вести себя разумнее. В соответствии со словами экспертов, подобная форма не может считаться характерной для северных сияний, однако всё-таки возможна.Это явление появляется при столкновении солнечного ветра с заряженными частицами вещества и магнитосферы Земли. Отличие зарядов вызывает возмущения в защитной оболочке планеты, вызывая свечение в верхних слоях атмосферы.