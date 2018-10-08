Врачи советуют в борьбе с целлюлитом использовать черную рябину и крем с кофеином

Ученые подсчитали, что с неэстетическими бугорками на кофе, напоминающими апельсиновую кожуру, сталкиваются 9 женщин из 10. И в помощь «страждущим» современная косметология предлагает массу средств, включая скрабы, инъекции, массажеры и особые щетки.Но недавно было установлено, что хорошим антицеллюлитным эффектом обладает сок черной рябины (аронии), который нужно будет пить не менее трех месяцев. Подобным воздействием могут похвастаться прочие фиолетовые овощи, включая свеклу и красную капусту. В комплексе с кремом, содержащим кофеин, подобная диета позволит в кратчайшие сроки обрести завидную привлекательность, обещают эксперты, предупреждая также о возможной индивидуальной непереносимости подобных продуктов.