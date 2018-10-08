В России седан Citroen C4 подорожал на 10 тысяч рублей
В России зафиксирован рост стоимости модели Citroen C4 в корпусе седан. Увеличение цены отдельных модификаций составило 10 тысяч рублей.
Рост стоимости не затронул лишь начальную комплектацию, представленную под названием Live VTi. Купить эту версию можно за 925 тысяч рублей. При этом за Citroen C4 в той же версии, но с опциональным изменением стандартного двигателя на 115-сильный бензиновый силовой агрегат с автоматической трансмиссией теперь придется отдать 1,109 млн рублей.
Стоимость версии Feel Edition THP, использующей двигатель производительностью в 150 «лошадей», увеличилась до 1,199 млн рублей. За топовую модификацию Citroen C4 Shine Ultimate ЕРЗ потребуется отдать 1,384 млн рублей.
Рост стоимости не затронул лишь начальную комплектацию, представленную под названием Live VTi. Купить эту версию можно за 925 тысяч рублей. При этом за Citroen C4 в той же версии, но с опциональным изменением стандартного двигателя на 115-сильный бензиновый силовой агрегат с автоматической трансмиссией теперь придется отдать 1,109 млн рублей.
Стоимость версии Feel Edition THP, использующей двигатель производительностью в 150 «лошадей», увеличилась до 1,199 млн рублей. За топовую модификацию Citroen C4 Shine Ultimate ЕРЗ потребуется отдать 1,384 млн рублей.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:00