Матильда Шнурова о своем браке с лидером «Ленинграда»: На большее нас не хватило
Матильда Шнурова решилась ответить своим подписчикам в Instagram на ряд вопросов. Рассказывая о своим браке с лидером «Лнинграда» Сергеем Шнуровым, она не без грусти сказала, что «на большее нас не хватило».
Светская львица общалась с фолловерами и сама предложила им задавать самые волгнующие вопросы. Среди самых популярных стал вопрос о том, жалеет ли Матильда о разрыве с Сергеем Шнуровым. На что она ответила, что скорее грустит, чем жалеет.
Также Матильда Шнурова добавила, что на протяжении 11 лет они с Сергеем меняли, что могли, но на большее их не хватило. «Это была большая любовь», - резюмировала она.
Светская львица общалась с фолловерами и сама предложила им задавать самые волгнующие вопросы. Среди самых популярных стал вопрос о том, жалеет ли Матильда о разрыве с Сергеем Шнуровым. На что она ответила, что скорее грустит, чем жалеет.
Также Матильда Шнурова добавила, что на протяжении 11 лет они с Сергеем меняли, что могли, но на большее их не хватило. «Это была большая любовь», - резюмировала она.