Матильда Шнурова о своем браке с лидером «Ленинграда»: На большее нас не хватило

Светская львица общалась с фолловерами и сама предложила им задавать самые волгнующие вопросы. Среди самых популярных стал вопрос о том, жалеет ли Матильда о разрыве с Сергеем Шнуровым. На что она ответила, что скорее грустит, чем жалеет.Также Матильда Шнурова добавила, что на протяжении 11 лет они с Сергеем меняли, что могли, но на большее их не хватило. «Это была большая любовь», - резюмировала она.