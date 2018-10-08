АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Матильда Шнурова о своем браке с лидером «Ленинграда»: На большее нас не хватило

Матильда Шнурова решилась ответить своим подписчикам в Instagram на ряд вопросов. Рассказывая о своим браке с лидером «Лнинграда» Сергеем Шнуровым, она не без грусти сказала, что «на большее нас не хватило».

Матильда Шнурова о своем браке с лидером «Ленинграда»: На большее нас не хватило

Светская львица общалась с фолловерами и сама предложила им задавать самые волгнующие вопросы. Среди самых популярных стал вопрос о том, жалеет ли Матильда о разрыве с Сергеем Шнуровым. На что она ответила, что скорее грустит, чем жалеет.

Также Матильда Шнурова добавила, что на протяжении 11 лет они с Сергеем меняли, что могли, но на большее их не хватило. «Это была большая любовь», - резюмировала она.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи советуют в борьбе с целлюлитом использовать
Матильда Шнурова о своем браке с лидером
Ученые впервые сняли на камеру таинственного
Любоваться звездопадом Ориониды можно до 7 ноября
Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну
Помолодевшая Любовь Успенская опубликовала новый
Кроссовер Volkswagen Tiguan получил внедорожную
Мобильная версия Fortnite заработала более $300
Благодаря IPhone X популярность 3D-камер возросла
Психологи раскрыли простой секрет счастливых
Автомобиль Nissan X-Trail в сентябре стал
Иммунологи назвали 10 простых способов защиты от
FAW отозвала более 110 000 дефектных автомобилей
Лучшим смартфоном недели стал Oppo Realme 2 Pro
Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю
В России наблюдается рост продаж на вторичном
Смартфон Nokia 7.1 Plus получит мегадисплей
Украинское тюнинг-ателье создало авто Blade
Александр Ревва порадовал Instagram милыми
Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с
Свадебный лимузин попал в ДТП под Нью-Йорком: не
Кристина Асмус показала Гарика Харламова в трусах
В Грозном в честь Путина установили самый высокий
Ураган едва не испортил свадебное путешествие
В Подмосковье на станции «Кокошкино» двух парней
Супруга Башара Асада опубликовала фото в
Более 20 заключенных пострадали в массовой драке
Skybound завершит финальный сезон The Walking Dead
Самолет Ереван-Москва экстренно приземлился в
Раскрыты некоторые технические характеристики
Просмотреть все новости