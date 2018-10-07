Свадебный лимузин попал в ДТП под Нью-Йорком: не менее 20 погибших
Свадебный лимузин на скорости сорвался с холма и врезался в пешеходов. Трагическое ДТП, в котором погибли не менее 20 человек, случилось сегодня под Нью-Йорком, о чем сообщает Fox News.
Предварительная версия: водитель свадебного лимузине не смог справиться с управлением и допустил, чтобы машина свалилась с холма. Автомобиль перевернулся, и его жертвами стали не только те, кто находился внутри, но и пешеходы, случайно оказавшиеся на пути праздничного кортежа.
На место аварии спешно прибыли сотрудники экстренных служб. Эксперты уточняют обстоятельства происшествия.
Предварительная версия: водитель свадебного лимузине не смог справиться с управлением и допустил, чтобы машина свалилась с холма. Автомобиль перевернулся, и его жертвами стали не только те, кто находился внутри, но и пешеходы, случайно оказавшиеся на пути праздничного кортежа.
На место аварии спешно прибыли сотрудники экстренных служб. Эксперты уточняют обстоятельства происшествия.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:06