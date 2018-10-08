Ученые впервые сняли на камеру таинственного монстра из глубин океана

Это создание относится к подвиду лучеперых рыб, которые имеют длинное змееобразное тело и огромную голову. Эта голова может раздуваться как воздушный шар, пугая зрителей своей почти бездонной пастью.Угорь-пеликан обитает в теплых морях на глубине 500-3000 метров, что до последнего времени являлось серьезным препятствием для его изучения. Но недавно ученым удалось снять эту загадочную рыбу на камеру и выложить ролик в Сеть на всеобщее обозрение.