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Ученые впервые сняли на камеру таинственного монстра из глубин океана

Впервые ученым попался на камеру таинственный монстр, обитающий в глубинах океана. Более тщательное исследование показало, что речь идет про необычного глубоководного хищника под названием «угорь-пеликан» или по-латински Eurypharynx pelecanoides.

Ученые впервые сняли на камеру таинственного монстра из глубин океана

Это создание относится к подвиду лучеперых рыб, которые имеют длинное змееобразное тело и огромную голову. Эта голова может раздуваться как воздушный шар, пугая зрителей своей почти бездонной пастью.


Угорь-пеликан обитает в теплых морях на глубине 500-3000 метров, что до последнего времени являлось серьезным препятствием для его изучения. Но недавно ученым удалось снять эту загадочную рыбу на камеру и выложить ролик в Сеть на всеобщее обозрение.


 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00

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