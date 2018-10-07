АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

В Грозном в честь Путина установили самый высокий флагшток в России

В Грозном в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина установили самый высокий флагшток в России. Об этом с гордостью сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В Грозном в честь Путина установили самый высокий флагшток в России

В своем Telegram-канале чеченский лидер выложил снимок сертификата, который зафиксировал достижение в Книге рекордов России. В комментарии к сообщению Кадыров подчеркнул, что «этот день и событие вошли в Книгу рекордов страны».

Ранее портал «Дни24» сообщил о том, как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Грозном в честь Путина установили самый высокий
Ураган едва не испортил свадебное путешествие
В Подмосковье на станции «Кокошкино» двух парней
Супруга Башара Асада опубликовала фото в
Более 20 заключенных пострадали в массовой драке
Skybound завершит финальный сезон The Walking Dead
Самолет Ереван-Москва экстренно приземлился в
Раскрыты некоторые технические характеристики
Компания Totallee анонсировала чехол из кожи для
Ольга Бузова заявила, что после неудачного брака
Приложение Facebook Lite вскоре станет доступно
Михаил Шуфутинский собирается переехать жить в
Неизвестные обстреляли автомобиль в центре Парижа
Ученые: Мясо и молочные продукты способны
Составлен ТОП-5 самых доступных кроссоверов на
«Мой Президент!»: Ольга Бузова скупо поздравила
Генсек НАТО пояснил сербам, что альянс бомбил
Монсеррат Кабалье оставила богатое наследство,
«Картина маслом!»: Полина Гагарина после критики
Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым
Ученые: Сладости с добавкой Е129 способны вызвать
Юлия Волкова и ее 14-летняя дочь выглядят
Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии
Врачи: Растворимый кофе может вызвать
Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь
В нескольких департаментах Франции возникла
Канье Уэст удалился из соцсетей после заявления о
В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114
Кейт Хадсон впервые показала фото новорожденной
Эксперты рассказали о симптомах и последствиях
Просмотреть все новости