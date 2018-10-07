В Грозном в честь Путина установили самый высокий флагшток в России
В Грозном в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина установили самый высокий флагшток в России. Об этом с гордостью сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале чеченский лидер выложил снимок сертификата, который зафиксировал достижение в Книге рекордов России. В комментарии к сообщению Кадыров подчеркнул, что «этот день и событие вошли в Книгу рекордов страны».
Ранее портал «Дни24» сообщил о том, как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения.
В своем Telegram-канале чеченский лидер выложил снимок сертификата, который зафиксировал достижение в Книге рекордов России. В комментарии к сообщению Кадыров подчеркнул, что «этот день и событие вошли в Книгу рекордов страны».
Ранее портал «Дни24» сообщил о том, как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:18