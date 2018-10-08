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Помолодевшая Любовь Успенская опубликовала новый снимок в Instagram

Известная певица и королева шансона Любовь Успенская удивила своих подписчиков в Instagram новым фото, где она на несколько десятков лет моложе. Читатели стали гадать, как певица добилась такого результата.

Помолодевшая Любовь Успенская опубликовала новый снимок в Instagram

Любовь Успенская активно борется за свою внешнюю привлекательность, то и дело она удивляет своих поклонником снимками, на которых выглядит на много лет моложе, чем есть на самом деле. Не так давно певица снова опубликовала в своем блоге Instagram новую фотографию, на которой выглядит весьма эффектно и очень молодо.

Читатели ее микроблога в комментариях под снимком стали гадать, как именно Успенская добилась такого сногсшибательно результата. Мнения разделились: кто-то считает, что певица воспользовалась услугами пластического хирурга, а кто-то склонен считать, что все дело в качественном фотошопе. В итоге большая часть фолловеров сошлись во мнении о грамотно подобранном фоторедакторе, который доступен перед публикацией фото. Несмотря на позитивные отзывы некоторых подписчиков, многие заявили, что Успенская "перегнула палку" в погоне за красотой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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