Супруга Башара Асада опубликовала фото в Instagram после первой химиотерапии
Супруга президента Сирии Башара Асада Асма аль-Асад в своем блоге Instagram впервые за долгое время поделилась с публикой своей фотографией после первого курса химиотерапии. Читатели желают ей здоровья.
После первого курса химиотерапии супруга лидера Сирийской Республики на днях впервые после постановки диагноза поделилась с читателями блога Instagram своей фотографией. На снимке голова первой леди укрыта белым платком, а одежда буквально «висит» на исхудавшем теле. В начале августа у Асме аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль в молочной железе, лечение начали незамедлительно. Надежду на оптимистичный исход дает ранняя стадия болезни.
Читатели ее блога всецело поддерживают жену Башара Асада и пишут ей слова поддержки, многие восхищены ее стойкостью и силой духа.
После первого курса химиотерапии супруга лидера Сирийской Республики на днях впервые после постановки диагноза поделилась с читателями блога Instagram своей фотографией. На снимке голова первой леди укрыта белым платком, а одежда буквально «висит» на исхудавшем теле. В начале августа у Асме аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль в молочной железе, лечение начали незамедлительно. Надежду на оптимистичный исход дает ранняя стадия болезни.
Читатели ее блога всецело поддерживают жену Башара Асада и пишут ей слова поддержки, многие восхищены ее стойкостью и силой духа.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:38