Супруга Башара Асада опубликовала фото в Instagram после первой химиотерапии

После первого курса химиотерапии супруга лидера Сирийской Республики на днях впервые после постановки диагноза поделилась с читателями блога Instagram своей фотографией. На снимке голова первой леди укрыта белым платком, а одежда буквально «висит» на исхудавшем теле. В начале августа у Асме аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль в молочной железе, лечение начали незамедлительно. Надежду на оптимистичный исход дает ранняя стадия болезни.Читатели ее блога всецело поддерживают жену Башара Асада и пишут ей слова поддержки, многие восхищены ее стойкостью и силой духа.