АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Супруга Башара Асада опубликовала фото в Instagram после первой химиотерапии

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма аль-Асад в своем блоге Instagram впервые за долгое время поделилась с публикой своей фотографией после первого курса химиотерапии. Читатели желают ей здоровья.

Супруга Башара Асада опубликовала фото в Instagram после первой химиотерапии

После первого курса химиотерапии супруга лидера Сирийской Республики на днях впервые после постановки диагноза поделилась с читателями блога Instagram своей фотографией. На снимке голова первой леди укрыта белым платком, а одежда буквально «висит» на исхудавшем теле. В начале августа у Асме аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль в молочной железе, лечение начали незамедлительно. Надежду на оптимистичный исход дает ранняя стадия болезни.

Читатели ее блога всецело поддерживают жену Башара Асада и пишут ей слова поддержки, многие восхищены ее стойкостью и силой духа.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Грозном в честь Путина установили самый высокий
Ураган едва не испортил свадебное путешествие
В Подмосковье на станции «Кокошкино» двух парней
Супруга Башара Асада опубликовала фото в
Более 20 заключенных пострадали в массовой драке
Skybound завершит финальный сезон The Walking Dead
Самолет Ереван-Москва экстренно приземлился в
Раскрыты некоторые технические характеристики
Компания Totallee анонсировала чехол из кожи для
Ольга Бузова заявила, что после неудачного брака
Приложение Facebook Lite вскоре станет доступно
Михаил Шуфутинский собирается переехать жить в
Неизвестные обстреляли автомобиль в центре Парижа
Ученые: Мясо и молочные продукты способны
Составлен ТОП-5 самых доступных кроссоверов на
«Мой Президент!»: Ольга Бузова скупо поздравила
Генсек НАТО пояснил сербам, что альянс бомбил
Монсеррат Кабалье оставила богатое наследство,
«Картина маслом!»: Полина Гагарина после критики
Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым
Ученые: Сладости с добавкой Е129 способны вызвать
Юлия Волкова и ее 14-летняя дочь выглядят
Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии
Врачи: Растворимый кофе может вызвать
Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь
В нескольких департаментах Франции возникла
Канье Уэст удалился из соцсетей после заявления о
В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114
Кейт Хадсон впервые показала фото новорожденной
Эксперты рассказали о симптомах и последствиях
Просмотреть все новости