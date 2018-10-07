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Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии

Управлением Следственного комитета по Омской области было открыто уголовное дело в связи с массовой дракой, которая случилась накануне в колонии строгого режима №6. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР, количество пострадавших превысило 20 человек.

Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии

Ранее стало известно, что группа заключенных устроила беспорядки, требуя послабления режима. В последствие зачинщики драки устроили потасовку с прочими заключенными, которые не захотели присоединится к этим требованиям.

Представители УФСИН особо подчеркнули, что в ходе разбирательств оружие и спецсредства в отношении заключенных не применялись.


 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:26

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