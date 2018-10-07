Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии
Управлением Следственного комитета по Омской области было открыто уголовное дело в связи с массовой дракой, которая случилась накануне в колонии строгого режима №6. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР, количество пострадавших превысило 20 человек.
Ранее стало известно, что группа заключенных устроила беспорядки, требуя послабления режима. В последствие зачинщики драки устроили потасовку с прочими заключенными, которые не захотели присоединится к этим требованиям.
Представители УФСИН особо подчеркнули, что в ходе разбирательств оружие и спецсредства в отношении заключенных не применялись.
Ранее стало известно, что группа заключенных устроила беспорядки, требуя послабления режима. В последствие зачинщики драки устроили потасовку с прочими заключенными, которые не захотели присоединится к этим требованиям.
Представители УФСИН особо подчеркнули, что в ходе разбирательств оружие и спецсредства в отношении заключенных не применялись.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:26