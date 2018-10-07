Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии

Ранее стало известно, что группа заключенных устроила беспорядки, требуя послабления режима. В последствие зачинщики драки устроили потасовку с прочими заключенными, которые не захотели присоединится к этим требованиям.Представители УФСИН особо подчеркнули, что в ходе разбирательств оружие и спецсредства в отношении заключенных не применялись.