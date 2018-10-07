Самолет Ереван-Москва экстренно приземлился в Ставрополе из-за больного пассажира
Недомогание одного из пассажиров стало причиной для экстренного приземления самолета, летевшего рейсом из Еревана в Москву. Воздушное судно благополучно произвело посадку в Ставрополе, где пациент был спешно госпитализирован.
Как рассказали в руководстве аэропорта, приземлившийся самолет в эти минуты готовится к вылету. Все экстренные службы сработали слаженно и оперативно, подчеркивается в сообщении.
Рейс должен был прибыть в столицу в 16:55 по мск.
Как рассказали в руководстве аэропорта, приземлившийся самолет в эти минуты готовится к вылету. Все экстренные службы сработали слаженно и оперативно, подчеркивается в сообщении.
Рейс должен был прибыть в столицу в 16:55 по мск.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:04