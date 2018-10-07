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Психологи раскрыли простой секрет счастливых отношений

Американские психологи из Калифорнийского университета раскрыли самый главный и достаточно простой секрет счастливых и гармоничных отношений. Итоги их исследований опубликованы в зарубежных научных журналах.

Психологи раскрыли простой секрет счастливых отношений

Группа психологов провела ряд исследований, и выяснила секрет счастливых отношений. Оказывается, гармония в отношениях появляется благодаря простому местоимению «мы». Если в лексиконе влюбленных оно присутствует, то это говорит об отсутствии эгоизма внутри пары, и они готовы к долгим и крепким отношениям.

Эксперты отметили, что слово «мы» способно помогать преодолевать сложные периоды между партнерами и сделать пару крепче, а значит и счастливее.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:00

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