Психологи раскрыли простой секрет счастливых отношений

Группа психологов провела ряд исследований, и выяснила секрет счастливых отношений. Оказывается, гармония в отношениях появляется благодаря простому местоимению «мы». Если в лексиконе влюбленных оно присутствует, то это говорит об отсутствии эгоизма внутри пары, и они готовы к долгим и крепким отношениям.Эксперты отметили, что слово «мы» способно помогать преодолевать сложные периоды между партнерами и сделать пару крепче, а значит и счастливее.