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Автомобиль Nissan X-Trail в сентябре стал бестселлером марки

Эксперты проследили, какие модели компании Nissan на российском рынке пользовались популярностью в сентябре текущего года. В результате выяснилось, что бестселлером марки снова стал автомобиль Nissan X-Trail.

Автомобиль Nissan X-Trail в сентябре стал бестселлером марки

В частности, лидер продаж разошёлся в прошлом месяце в количестве 2 389 экземпляров, что по сравнению с прошлым годом на 45 процентов больше. Чуть менее популярным стал кроссовер Nissan Qashqai, реализованный в количестве 2 369 штук, что превышает прошлогодние показатели на 53 процента.

В общей сложности в сентябре японская компания продала на российском рынке 7 840 автомобилей, это на 18 процентов больше, чем в прошлом году. За девять месяцев текущего года было реализовано 57 946 машин марки Nissan, из них на модель X-Trail приходится 16 492 экземпляра, а на модель Qashqai – 16 010 штук.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 22:30

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