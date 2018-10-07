Автомобиль Nissan X-Trail в сентябре стал бестселлером марки

В частности, лидер продаж разошёлся в прошлом месяце в количестве 2 389 экземпляров, что по сравнению с прошлым годом на 45 процентов больше. Чуть менее популярным стал кроссовер Nissan Qashqai, реализованный в количестве 2 369 штук, что превышает прошлогодние показатели на 53 процента.В общей сложности в сентябре японская компания продала на российском рынке 7 840 автомобилей, это на 18 процентов больше, чем в прошлом году. За девять месяцев текущего года было реализовано 57 946 машин марки Nissan, из них на модель X-Trail приходится 16 492 экземпляра, а на модель Qashqai – 16 010 штук.