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Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю

На днях на Землю доставили пылевой фильтр с бытового отсека космического корабля "Союз МС-09". Его частицы помогут экспертам выяснить причину появления повреждения, вокруг которого ранее возник большой скандал.

Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю

Пылевой фильтр из бытового отсека корабля "Союз МС-09" был доставлен с помощью аппарата "Союз МС-08". Напомним, что 30 августа,
космонавты нашли пробоину в стенке бытового отсека корабля, они смогли справиться с утечкой кислорода, заделав отверстие герметиками. Частицы пыли были оправлены на Землю для изучения.

Анализ фрагментов из пылевого фильтра поможет выяснить происхождение искусственного отверстия на МКС.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:40

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