Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю

Пылевой фильтр из бытового отсека корабля "Союз МС-09" был доставлен с помощью аппарата "Союз МС-08". Напомним, что 30 августа,космонавты нашли пробоину в стенке бытового отсека корабля, они смогли справиться с утечкой кислорода, заделав отверстие герметиками. Частицы пыли были оправлены на Землю для изучения.Анализ фрагментов из пылевого фильтра поможет выяснить происхождение искусственного отверстия на МКС.