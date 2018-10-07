Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю
На днях на Землю доставили пылевой фильтр с бытового отсека космического корабля "Союз МС-09". Его частицы помогут экспертам выяснить причину появления повреждения, вокруг которого ранее возник большой скандал.
Пылевой фильтр из бытового отсека корабля "Союз МС-09" был доставлен с помощью аппарата "Союз МС-08". Напомним, что 30 августа,
космонавты нашли пробоину в стенке бытового отсека корабля, они смогли справиться с утечкой кислорода, заделав отверстие герметиками. Частицы пыли были оправлены на Землю для изучения.
Анализ фрагментов из пылевого фильтра поможет выяснить происхождение искусственного отверстия на МКС.
Пылевой фильтр из бытового отсека корабля "Союз МС-09" был доставлен с помощью аппарата "Союз МС-08". Напомним, что 30 августа,
космонавты нашли пробоину в стенке бытового отсека корабля, они смогли справиться с утечкой кислорода, заделав отверстие герметиками. Частицы пыли были оправлены на Землю для изучения.
Анализ фрагментов из пылевого фильтра поможет выяснить происхождение искусственного отверстия на МКС.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:40