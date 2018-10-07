Украинское тюнинг-ателье создало авто Blade Nagual в стиле ретрофутуризм

Автор проекта утверждает, что их авто призвано продемонстрировать понятие "автомобиль" с новой точки зрения. В данном случае машина представляет собой некий вид индивидуализации личности, демонстрирующий определенные качества и предпочтения владельца. Стиль представленного автомобиля напоминает футуризм или ретро, а форма сочетается с названием, напоминая лезвие меча. В основе новинки лежит Mazda RX-7 89-го года выпуска. Сотрудники ателье смогли повысить мощность 1,3-литрового двигателя со 170 до 210 лошадиных сил, убрав встроенный компьютер. Впрочем, расход горючего также стал больше, и теперь он составляет 25 литров на 100 км.Название авто является отсылкой к Нагвалю, звероподобному ангелу-хранителю из мифологии индейцев Центральной Америки. В некоторых источниках он упоминается как астральный воин Нагваль.