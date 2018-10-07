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Александр Ревва порадовал Instagram милыми семейными фото

Александр Ревва в Instagram опубликовал фотографии, на которых запечатлена вся его семья. Как оказалось шоумен с супругой и дочерьми предпочитают активный отдых и занятия спортом.

Александр Ревва порадовал Instagram милыми семейными фото

На одной фотографии глава семейства запечатлён в окружении своих наследниц Амели и Алисы, а на другом снимке он позирует со своей супругой Анжеликой и младшей дочерью, которая стоит возле самоката. При этом вся семя Александра Реввы одета в спортивные костюмы и в удобную обувь для активного времяпрепровождения. В описании к своему посту шоумен отметил: «Традиционное семейно-спортивное воскресенье», а также пожелал всем подписчикам добра.

В комментариях к постам поклонники юмориста с восхищением отозвались обо всех членах дружной и спортивной семьи. Однако особенно много комплиментов было адресовано младшей дочери Реввы, которая позировала на камеру словно настоящая модель.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:40

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