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Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с принцем Уильямом

Общественность еще не успела забыть скандал с обнаженными снимками Кейт Миддлтон и принца Уильяма, как в Сети появились новые, еще более откровенные фотографии королевской семьи. Но на этот раз была сделана фотосессия, вызвавшая переполох в британских соцсетях.

Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с принцем Уильямом

Сообщается, что опубликованные в Сети снимки не являются архивными фото Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма. Кадры оказались работой довольно известного фотографа Элисон Джексон, которая для этой фотосессии наняла двойников герцогини и герцога Кембриджских. В скором времени фотограф откроет выставку, на которой покажет все свои работы, в том числе и обнаженных членов королевской семьи. Элисон Джексон сообщила, что она хотела показать в своих работах одержимость личной жизнью различных знаменитостей в 21 веке.

Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с принцем Уильямом

Как отреагировали на подобные фотографии Кейт Миддлтон и принц Уильям пока неизвестно. Ведь в прошлый раз, когда в Сети появились их обнаженные снимки было проведено судебное разбирательство.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:20

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