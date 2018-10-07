Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с принцем Уильямом
Общественность еще не успела забыть скандал с обнаженными снимками Кейт Миддлтон и принца Уильяма, как в Сети появились новые, еще более откровенные фотографии королевской семьи. Но на этот раз была сделана фотосессия, вызвавшая переполох в британских соцсетях.
Сообщается, что опубликованные в Сети снимки не являются архивными фото Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма. Кадры оказались работой довольно известного фотографа Элисон Джексон, которая для этой фотосессии наняла двойников герцогини и герцога Кембриджских. В скором времени фотограф откроет выставку, на которой покажет все свои работы, в том числе и обнаженных членов королевской семьи. Элисон Джексон сообщила, что она хотела показать в своих работах одержимость личной жизнью различных знаменитостей в 21 веке.
Как отреагировали на подобные фотографии Кейт Миддлтон и принц Уильям пока неизвестно. Ведь в прошлый раз, когда в Сети появились их обнаженные снимки было проведено судебное разбирательство.
Сообщается, что опубликованные в Сети снимки не являются архивными фото Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма. Кадры оказались работой довольно известного фотографа Элисон Джексон, которая для этой фотосессии наняла двойников герцогини и герцога Кембриджских. В скором времени фотограф откроет выставку, на которой покажет все свои работы, в том числе и обнаженных членов королевской семьи. Элисон Джексон сообщила, что она хотела показать в своих работах одержимость личной жизнью различных знаменитостей в 21 веке.
Как отреагировали на подобные фотографии Кейт Миддлтон и принц Уильям пока неизвестно. Ведь в прошлый раз, когда в Сети появились их обнаженные снимки было проведено судебное разбирательство.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:20