«Мой Президент!»: Ольга Бузова скупо поздравила Владимира Путина с днём рождения

«Мой Президент! С днём Рождения», - лаконично пишет звезда «Дома-2» и ставит под публикацией сердечко.

Вот и сегодня самая популярная девушка страны, глядя на пример от знаменитостей, у себя в Instagram поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения.Именно сегодня, 7 октября главе государства исполняется 66 лет. Разумеется, лидера Российской Федерации поздравить поспешили многие знаменитости, и Ольга Бузова не хотела быть исключением.У себя в аккаунте героиня телепроекта «Замуж за Бузову» весьма скромно поздравила президента, оставив очень коротенький пост.Подписчики уже отметили, что Ольга слишком сухо поздравила Владимира Владимировича, о котором всегда отзывалась с восхищением.Многие заметили, что звезда не смогла придумать своего поздравления и просто повторила за своей подругой и коллегой Ксенией Бородиной, которая чуть раньше именно такими словами поздравила Владимира Путина.