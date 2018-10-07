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«Мой Президент!»: Ольга Бузова скупо поздравила Владимира Путина с днём рождения

Ольга Бузова коротко поздравила Владимира Путина с днём рождения. Популярная ведущая и известная певица довольно активна в своих социальных сетях.

Вот и сегодня самая популярная девушка страны, глядя на пример от знаменитостей, у себя в Instagram поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения.

«Мой Президент!»: Ольга Бузова скупо поздравила Владимира Путина с днём рождения

Именно сегодня, 7 октября главе государства исполняется 66 лет. Разумеется, лидера Российской Федерации поздравить поспешили многие знаменитости, и Ольга Бузова не хотела быть исключением.

У себя в аккаунте героиня телепроекта «Замуж за Бузову» весьма скромно поздравила президента, оставив очень коротенький пост.

«Мой Президент! С днём Рождения», - лаконично пишет звезда «Дома-2» и ставит под публикацией сердечко.

Подписчики уже отметили, что Ольга слишком сухо поздравила Владимира Владимировича, о котором всегда отзывалась с восхищением.

«Мой Президент!»: Ольга Бузова скупо поздравила Владимира Путина с днём рождения

Многие заметили, что звезда не смогла придумать своего поздравления и просто повторила за своей подругой и коллегой Ксенией Бородиной, которая чуть раньше именно такими словами поздравила Владимира Путина.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:33

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