Генсек НАТО пояснил сербам, что альянс бомбил Югославию ради ее защиты

Йенс Столтенберг подчеркнул, что «мы это делали ради защиты гражданского населения и с целью предотвращения дальнейших действий Милошевича». При этом генсек НАТО призвал общественность «смотреть в будущее».В марте 84% населения Сербии выступили с категоричным отказом от вступления в НАТО. 62% участников опроса заявили, что извинений от НАТО за бомбардировки 1999 года они принимать не намерены.