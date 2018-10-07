Генсек НАТО пояснил сербам, что альянс бомбил Югославию ради ее защиты
Генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался объяснить причины, по которым альянс в 1999 году бомбил Югославию. По словам генерального секретаря, который прибыл в Белград с официальным визитом, таким способом НАТО защищало мирное население от режима президента Слободана Милошевича.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что «мы это делали ради защиты гражданского населения и с целью предотвращения дальнейших действий Милошевича». При этом генсек НАТО призвал общественность «смотреть в будущее».
В марте 84% населения Сербии выступили с категоричным отказом от вступления в НАТО. 62% участников опроса заявили, что извинений от НАТО за бомбардировки 1999 года они принимать не намерены.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что «мы это делали ради защиты гражданского населения и с целью предотвращения дальнейших действий Милошевича». При этом генсек НАТО призвал общественность «смотреть в будущее».
В марте 84% населения Сербии выступили с категоричным отказом от вступления в НАТО. 62% участников опроса заявили, что извинений от НАТО за бомбардировки 1999 года они принимать не намерены.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:27