Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну Чурикову работать быстрее

На сегодняшний день Инна Чурикова является одной из самых известных российских актрис, ее обожает публика. Билеты на спектакли с ее участием раскуплены за несколько месяцев до премьеры, а кинокартины сразу становятся популярными.Не так давно Чурикова приняла участие в съемках современного кинофильма под названием «Самый лучший день» (режиссер Жора Крыжовников), а ее партнером по площадке стал известный актер Дмитрий Нагиев. Он подгонял Чурикову и заставлял ее «играть» быстрее, объясняя ей, что на сегодняшний кино индустрия похожа на поток. В ответ актриса все время обвиняла Нагиева в том, что он не хочет репетировать. Шоумен отметил, что Чурикова показала свою невероятную выносливость, она проводила на площадке не менее 12 часов, хотя незадолго до этого ощущала серьезную слабость вследствие болезни.