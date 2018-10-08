Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну Чурикову работать быстрее
Легендарная советская и российская актриса Инна Чурикова, известная своими достижениями в мире театра и кино, оказалась на съемках картины «Самый лучший день» в одном кадре с Дмитрием Нагиевым. Он заставлял ее работать быстрее, о чем стало известно со слов шоумена.
На сегодняшний день Инна Чурикова является одной из самых известных российских актрис, ее обожает публика. Билеты на спектакли с ее участием раскуплены за несколько месяцев до премьеры, а кинокартины сразу становятся популярными.
Не так давно Чурикова приняла участие в съемках современного кинофильма под названием «Самый лучший день» (режиссер Жора Крыжовников), а ее партнером по площадке стал известный актер Дмитрий Нагиев. Он подгонял Чурикову и заставлял ее «играть» быстрее, объясняя ей, что на сегодняшний кино индустрия похожа на поток. В ответ актриса все время обвиняла Нагиева в том, что он не хочет репетировать. Шоумен отметил, что Чурикова показала свою невероятную выносливость, она проводила на площадке не менее 12 часов, хотя незадолго до этого ощущала серьезную слабость вследствие болезни.
На сегодняшний день Инна Чурикова является одной из самых известных российских актрис, ее обожает публика. Билеты на спектакли с ее участием раскуплены за несколько месяцев до премьеры, а кинокартины сразу становятся популярными.
Не так давно Чурикова приняла участие в съемках современного кинофильма под названием «Самый лучший день» (режиссер Жора Крыжовников), а ее партнером по площадке стал известный актер Дмитрий Нагиев. Он подгонял Чурикову и заставлял ее «играть» быстрее, объясняя ей, что на сегодняшний кино индустрия похожа на поток. В ответ актриса все время обвиняла Нагиева в том, что он не хочет репетировать. Шоумен отметил, что Чурикова показала свою невероятную выносливость, она проводила на площадке не менее 12 часов, хотя незадолго до этого ощущала серьезную слабость вследствие болезни.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:00