АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну Чурикову работать быстрее

Легендарная советская и российская актриса Инна Чурикова, известная своими достижениями в мире театра и кино, оказалась на съемках картины «Самый лучший день» в одном кадре с Дмитрием Нагиевым. Он заставлял ее работать быстрее, о чем стало известно со слов шоумена.

Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну Чурикову работать быстрее

На сегодняшний день Инна Чурикова является одной из самых известных российских актрис, ее обожает публика. Билеты на спектакли с ее участием раскуплены за несколько месяцев до премьеры, а кинокартины сразу становятся популярными.

Не так давно Чурикова приняла участие в съемках современного кинофильма под названием «Самый лучший день» (режиссер Жора Крыжовников), а ее партнером по площадке стал известный актер Дмитрий Нагиев. Он подгонял Чурикову и заставлял ее «играть» быстрее, объясняя ей, что на сегодняшний кино индустрия похожа на поток. В ответ актриса все время обвиняла Нагиева в том, что он не хочет репетировать. Шоумен отметил, что Чурикова показала свою невероятную выносливость, она проводила на площадке не менее 12 часов, хотя незадолго до этого ощущала серьезную слабость вследствие болезни.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Нагиев на съемках кино заставлял Инну
Помолодевшая Любовь Успенская опубликовала новый
Кроссовер Volkswagen Tiguan получил внедорожную
Мобильная версия Fortnite заработала более $300
Благодаря IPhone X популярность 3D-камер возросла
Психологи раскрыли простой секрет счастливых
Автомобиль Nissan X-Trail в сентябре стал
Иммунологи назвали 10 простых способов защиты от
FAW отозвала более 110 000 дефектных автомобилей
Лучшим смартфоном недели стал Oppo Realme 2 Pro
Пыль с корабля "Союз МС-09" доставили на Землю
В России наблюдается рост продаж на вторичном
Смартфон Nokia 7.1 Plus получит мегадисплей
Украинское тюнинг-ателье создало авто Blade
Александр Ревва порадовал Instagram милыми
Обнаженную Кейт Миддлтон засняли в ванной с
Свадебный лимузин попал в ДТП под Нью-Йорком: не
Кристина Асмус показала Гарика Харламова в трусах
В Грозном в честь Путина установили самый высокий
Ураган едва не испортил свадебное путешествие
В Подмосковье на станции «Кокошкино» двух парней
Супруга Башара Асада опубликовала фото в
Более 20 заключенных пострадали в массовой драке
Skybound завершит финальный сезон The Walking Dead
Самолет Ереван-Москва экстренно приземлился в
Раскрыты некоторые технические характеристики
Компания Totallee анонсировала чехол из кожи для
Ольга Бузова заявила, что после неудачного брака
Приложение Facebook Lite вскоре станет доступно
Михаил Шуфутинский собирается переехать жить в
Просмотреть все новости