Новый планшет Chuwi Hi10 Air оснастят клавиатурой и быстрой зарядкой

Компания Chuwi приступила к рекламированию планшета с подключаемой клавиатурой. К тому же устройство получило 10,1-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1920 х 1200 пикселей и углом обзора на 178 градусов. Габариты нового гаджета составляют 261,8 х 167,3 мм, толщина 8,8 мм, а его масса равна 562 грамма. Chuwi Hi10 Air обладает цельнометаллическим корпусом и поддерживает ввод информации посредством электронного пера.Кроме того стало известно, что планшет поддерживает быструю зарядку, благодаря чему батарею можно зарядить до 100 процентов за 3 часа. Об остальных характеристиках новинки производители сообщат ближе к выходу гаджета на рынок.