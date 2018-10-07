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Новый планшет Chuwi Hi10 Air оснастят клавиатурой и быстрой зарядкой

Новый планшет Chuwi Hi10 Air будет оснащён подключаемой клавиатурой. Также девайс получит разъём USB-C, за счёт которого он сможет быстро заряжаться.

Новый планшет Chuwi Hi10 Air оснастят клавиатурой и быстрой зарядкой

Компания Chuwi приступила к рекламированию планшета с подключаемой клавиатурой. К тому же устройство получило 10,1-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1920 х 1200 пикселей и углом обзора на 178 градусов. Габариты нового гаджета составляют 261,8 х 167,3 мм, толщина 8,8 мм, а его масса равна 562 грамма. Chuwi Hi10 Air обладает цельнометаллическим корпусом и поддерживает ввод информации посредством электронного пера.

Кроме того стало известно, что планшет поддерживает быструю зарядку, благодаря чему батарею можно зарядить до 100 процентов за 3 часа. Об остальных характеристиках новинки производители сообщат ближе к выходу гаджета на рынок.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 18:40

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