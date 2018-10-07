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Неизвестные обстреляли автомобиль в центре Парижа

В воскресенье неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю в районе Елисейских полей в центре Парижа. Преступникам удалось скрыться с места происшествия, в результате которого два человека попали на больничную койку с тяжелыми ранениями.

Неизвестные обстреляли автомобиль в центре Парижа

По сообщению французского издания Parisien, несколько людей организовали обстрел автомобиля с пассажиром и водителем. Стрелкам удалось скрыться. На текущий момент нет достоверной информации касательно причин инцидента обстрела и личностей преступников. Пострадавшие были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Полиция оперативно прибыла к месту после происшествия и начала опрос возможных свидетелей. Пострадавшим оказывают помощь в местном госпитале.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:55

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