Неизвестные обстреляли автомобиль в центре Парижа
В воскресенье неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю в районе Елисейских полей в центре Парижа. Преступникам удалось скрыться с места происшествия, в результате которого два человека попали на больничную койку с тяжелыми ранениями.
По сообщению французского издания Parisien, несколько людей организовали обстрел автомобиля с пассажиром и водителем. Стрелкам удалось скрыться. На текущий момент нет достоверной информации касательно причин инцидента обстрела и личностей преступников. Пострадавшие были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
Полиция оперативно прибыла к месту после происшествия и начала опрос возможных свидетелей. Пострадавшим оказывают помощь в местном госпитале.
По сообщению французского издания Parisien, несколько людей организовали обстрел автомобиля с пассажиром и водителем. Стрелкам удалось скрыться. На текущий момент нет достоверной информации касательно причин инцидента обстрела и личностей преступников. Пострадавшие были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
Полиция оперативно прибыла к месту после происшествия и начала опрос возможных свидетелей. Пострадавшим оказывают помощь в местном госпитале.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:55