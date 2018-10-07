Неизвестные обстреляли автомобиль в центре Парижа

По сообщению французского издания Parisien, несколько людей организовали обстрел автомобиля с пассажиром и водителем. Стрелкам удалось скрыться. На текущий момент нет достоверной информации касательно причин инцидента обстрела и личностей преступников. Пострадавшие были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.Полиция оперативно прибыла к месту после происшествия и начала опрос возможных свидетелей. Пострадавшим оказывают помощь в местном госпитале.