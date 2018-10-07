АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

Экс-чемпион UFC после проигрыша Хабибу Нурмагомедову Конор Макгрегор заявил, что ждет реванша. Об этом боксер заявил в Тwitter на своей странице после боя.

Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

На текущий момент возможность второго поединка между бойцами находится под большим вопросом. Причиной тому стала массовая драка, в которую оказались вовлечены многие спортсмены. В потасовке приняли участие Нурмагомедов, фанаты Макгрегора, а также болельщики дагестанца, которые залезли на территорию восьмиугольника с целью "проучить" ирландца. Несмотря на данное развитие событий, Макгрегор оценил силу удара чемпиона и признал его победу.

Напомним, что дагестанский боец одержал победу удушающим приемом. Из 27 профессиональных поединков Нурмагомедов победил во всех, в то же время Макгрегор побеждал 21 раз при 4 проигрышах. Стоит также отметить, что есть определенная вероятность того, что дагестанца лишат титула чемпиона за поведение, не соответствующее спортивной этике.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Картина маслом!»: Полина Гагарина после критики
Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым
Ученые: Сладости с добавкой Е129 способны вызвать
Юлия Волкова и ее 14-летняя дочь выглядят
Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии
Врачи: Растворимый кофе может вызвать
Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь
В нескольких департаментах Франции возникла
Канье Уэст удалился из соцсетей после заявления о
В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114
Кейт Хадсон впервые показала фото новорожденной
Эксперты рассказали о симптомах и последствиях
Mitsubishi анонсировали новый внедорожник для
В России запретят рекламировать лекарства на
Компания Intel 8 октября презентует процессоры
Георгий Малиновский из «Битвы экстрасенсов»
В небе Нижнекамска очевидец снял на видео Нибиру
Бывшая супруга Александра Кержакова рассказала
Охотник на НЛО обнаружил следы тайного города на
В районе Москвы-реки случайно нашли детское ружье
Коллекционер выставил на продажу почти 150 машин
Samsung Galaxy S10 получит нейронный процессор
Фотографии планшета Pixel Slate опубликованы в
Эксперты определили преимущества и недостатки
Медики: Употребление свеклы может предотвратить
Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою
Дедушка и внук погибли в пожаре жилого дома в
Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер
Скотт Уорринг опубликовал секретный снимок НЛО в
На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу
Просмотреть все новости