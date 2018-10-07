Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым
Экс-чемпион UFC после проигрыша Хабибу Нурмагомедову Конор Макгрегор заявил, что ждет реванша. Об этом боксер заявил в Тwitter на своей странице после боя.
На текущий момент возможность второго поединка между бойцами находится под большим вопросом. Причиной тому стала массовая драка, в которую оказались вовлечены многие спортсмены. В потасовке приняли участие Нурмагомедов, фанаты Макгрегора, а также болельщики дагестанца, которые залезли на территорию восьмиугольника с целью "проучить" ирландца. Несмотря на данное развитие событий, Макгрегор оценил силу удара чемпиона и признал его победу.
Напомним, что дагестанский боец одержал победу удушающим приемом. Из 27 профессиональных поединков Нурмагомедов победил во всех, в то же время Макгрегор побеждал 21 раз при 4 проигрышах. Стоит также отметить, что есть определенная вероятность того, что дагестанца лишат титула чемпиона за поведение, не соответствующее спортивной этике.
На текущий момент возможность второго поединка между бойцами находится под большим вопросом. Причиной тому стала массовая драка, в которую оказались вовлечены многие спортсмены. В потасовке приняли участие Нурмагомедов, фанаты Макгрегора, а также болельщики дагестанца, которые залезли на территорию восьмиугольника с целью "проучить" ирландца. Несмотря на данное развитие событий, Макгрегор оценил силу удара чемпиона и признал его победу.
Напомним, что дагестанский боец одержал победу удушающим приемом. Из 27 профессиональных поединков Нурмагомедов победил во всех, в то же время Макгрегор побеждал 21 раз при 4 проигрышах. Стоит также отметить, что есть определенная вероятность того, что дагестанца лишат титула чемпиона за поведение, не соответствующее спортивной этике.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:51