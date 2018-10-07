Благодаря IPhone X популярность 3D-камер возросла

О трёхмерном сканировании FaceID и революционной системе камер TrueDepth эксперты рассказали ещё до презентации флагмана iPhone X. Аналитики изначально сомневались в том, целесообразно ли применять эту технологию, так как среди пользователей большим спросом пользовалась технология Touch ID. Однако на рынке тенденции со временем изменились, благодаря iPhone X популярность 3D-камер заметно возросла, так как при их помощи владельцы смартфонов могут их разблокировать с помощью собственного лица.Новые устройства от Apple продемонстрировали, что больше нет необходимости в том, чтобы приобретать смартфоны с трёхмерным сканированием, что практически сразу же отразилось на предпочтениях покупателей. Аналитики прогнозируют, что в 2019-2020 годах популярность 3D-камер существенно возрастёт, произойдёт это за счёт адаптации к новым условиям Android-устройств.