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Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии в Индонезии

Разрушительная мощь стихии в Индонезии попала на видео, снятое со спутника. На шокирующих кадрах можно видеть, как разжиженный грунт и грязевые потоки на большой скорости сметают машины, постройки и деревья.

Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии в Индонезии

В Сеть был выложен небольшой ролик, запечатлевший разрушение города Палу в Индонезии. Под натиск грязевых потоков попали два района города Балароа и Петобо, и с высоты спутника хорошо видно, как стихия буквально стирает с лица Земли все, что оказалось на ее пути.


По последней информации, спасателям удалось поднять из-под завалов почти 1800 тел погибших. Еще около пяти тысяч остаются пропавшими без вести, рискуя пополнить печальную статистику.


 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:39

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