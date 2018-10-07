Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии в Индонезии

В Сеть был выложен небольшой ролик, запечатлевший разрушение города Палу в Индонезии. Под натиск грязевых потоков попали два района города Балароа и Петобо, и с высоты спутника хорошо видно, как стихия буквально стирает с лица Земли все, что оказалось на ее пути.По последней информации, спасателям удалось поднять из-под завалов почти 1800 тел погибших. Еще около пяти тысяч остаются пропавшими без вести, рискуя пополнить печальную статистику.