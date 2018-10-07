Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии в Индонезии
Разрушительная мощь стихии в Индонезии попала на видео, снятое со спутника. На шокирующих кадрах можно видеть, как разжиженный грунт и грязевые потоки на большой скорости сметают машины, постройки и деревья.
В Сеть был выложен небольшой ролик, запечатлевший разрушение города Палу в Индонезии. Под натиск грязевых потоков попали два района города Балароа и Петобо, и с высоты спутника хорошо видно, как стихия буквально стирает с лица Земли все, что оказалось на ее пути.
По последней информации, спасателям удалось поднять из-под завалов почти 1800 тел погибших. Еще около пяти тысяч остаются пропавшими без вести, рискуя пополнить печальную статистику.
В Сеть был выложен небольшой ролик, запечатлевший разрушение города Палу в Индонезии. Под натиск грязевых потоков попали два района города Балароа и Петобо, и с высоты спутника хорошо видно, как стихия буквально стирает с лица Земли все, что оказалось на ее пути.
По последней информации, спасателям удалось поднять из-под завалов почти 1800 тел погибших. Еще около пяти тысяч остаются пропавшими без вести, рискуя пополнить печальную статистику.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:39