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Компания Totallee анонсировала чехол из кожи для iPhone XS и XS Max

Знаменитая компания Totallee представила публике чехол из кожи для гаджетов iPhone XS и XS Max. Толщина новинки составляет всего 0,5 мм.

Компания Totallee анонсировала чехол из кожи для iPhone XS и XS Max

Компанией Totallee представлена линейка чехлов для iPhone XS и XS Max, полностью сделанных из кожи. Стоимость новинки составит 35$, также производитель сообщает о наличии чехлов из данного материала для предыдущей линейки iPhone и для еще не вышедшего iPhone XR. На свою продукцию компания дает гарантию 2 года.

Толщина чехла составляет 0,5 мм, он заявлен как самый тонкий чехол, сделанный из кожи. Сотрудники Totallee уверяют владельцев смартфонов, что это не помешает ему защитить их гаджет от удара при падении. А специфика материала способна предотвратить скольжение аппарата в руках пользователя.


 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:45

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