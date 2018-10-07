Skybound завершит финальный сезон The Walking Dead

По информации издания Variety, новые разработчики планируют задействовать максимальное количество сотрудников первоначальной команды шоу, но пока не известно, удастся ли это. А информация о графике выхода последних двух эпизодов будет предоставлена позже.У поклонников до сих пор отсутствует возможность приобрести финальный сезон The Walking Dead в цифровых магазинах, а сама Telltale, вероятно, совсем скоро рискует прекратить свое существование — на этой неделе в компании прошло ещё одно сокращение персонала.