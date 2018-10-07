Skybound завершит финальный сезон The Walking Dead
Создатель проекта «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман на нью-йоркском фестивале Comic-Con сообщил о достигнутых договорённостях с компанией Telltale. Это позволит игровому подразделению Skybound завершить финальный сезон The Walking Dead.
По информации издания Variety, новые разработчики планируют задействовать максимальное количество сотрудников первоначальной команды шоу, но пока не известно, удастся ли это. А информация о графике выхода последних двух эпизодов будет предоставлена позже.
У поклонников до сих пор отсутствует возможность приобрести финальный сезон The Walking Dead в цифровых магазинах, а сама Telltale, вероятно, совсем скоро рискует прекратить свое существование — на этой неделе в компании прошло ещё одно сокращение персонала.
По информации издания Variety, новые разработчики планируют задействовать максимальное количество сотрудников первоначальной команды шоу, но пока не известно, удастся ли это. А информация о графике выхода последних двух эпизодов будет предоставлена позже.
У поклонников до сих пор отсутствует возможность приобрести финальный сезон The Walking Dead в цифровых магазинах, а сама Telltale, вероятно, совсем скоро рискует прекратить свое существование — на этой неделе в компании прошло ещё одно сокращение персонала.
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:20