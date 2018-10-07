Михаил Шуфутинский собирается переехать жить в Россию
Популярный шансонье Михаил Шуфутинский рассказал о грядущих переменах в своей жизни. Он планирует возвратиться в Россию и продает свою недвижимость в США. Вместе с тем певец отметил, что изменения не коснутся его личной жизни.
Михаил Шуфутинский давно живет на два государства. Более десяти лет он вел профессиональную деятельность в США. В 90-е годы он давал концерты в России. Сейчас 70-летний певец решил переехать в РФ уже на постоянное место жительства и занялся продажей своего дома в Америке. Об этом артист сообщил в телепередаче «Честное слово». Он рассказал, что причина такого решения весьма проста: он не хочет жить в США.
Три года назад в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем скоропостижно скончалась жена Михаила Шуфутинского. Супруги прожили вместе более 40 лет и вырастили двоих сыновей. Утрата близкого человека стала трагедией для всей семьи. В настоящее время один из сыновей Михаила Шуфутинского проживает в России, а другой - в США. Дети подарили певцу семерых внуков.
Звезда шансона никогда не скрывал, что у него достаточно денег. На протяжении всей жизни он усердно трудился и не брезговал выступать в ресторанах. Однако, по его словам, к богатству он относится философски, поскольку оно – понятие условное.
Сейчас у Михаила Шуфутинского близкие отношения с танцовщицей Светланой Уразовой, появились даже слухи, что шансонье собирается на ней жениться. Однако артист заявил, что связывать себя узами брака не собирается.
Михаил Шуфутинский давно живет на два государства. Более десяти лет он вел профессиональную деятельность в США. В 90-е годы он давал концерты в России. Сейчас 70-летний певец решил переехать в РФ уже на постоянное место жительства и занялся продажей своего дома в Америке. Об этом артист сообщил в телепередаче «Честное слово». Он рассказал, что причина такого решения весьма проста: он не хочет жить в США.
Три года назад в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем скоропостижно скончалась жена Михаила Шуфутинского. Супруги прожили вместе более 40 лет и вырастили двоих сыновей. Утрата близкого человека стала трагедией для всей семьи. В настоящее время один из сыновей Михаила Шуфутинского проживает в России, а другой - в США. Дети подарили певцу семерых внуков.
Звезда шансона никогда не скрывал, что у него достаточно денег. На протяжении всей жизни он усердно трудился и не брезговал выступать в ресторанах. Однако, по его словам, к богатству он относится философски, поскольку оно – понятие условное.
Сейчас у Михаила Шуфутинского близкие отношения с танцовщицей Светланой Уразовой, появились даже слухи, что шансонье собирается на ней жениться. Однако артист заявил, что связывать себя узами брака не собирается.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:00