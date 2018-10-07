Михаил Шуфутинский собирается переехать жить в Россию

Михаил Шуфутинский давно живет на два государства. Более десяти лет он вел профессиональную деятельность в США. В 90-е годы он давал концерты в России. Сейчас 70-летний певец решил переехать в РФ уже на постоянное место жительства и занялся продажей своего дома в Америке. Об этом артист сообщил в телепередаче «Честное слово». Он рассказал, что причина такого решения весьма проста: он не хочет жить в США.Три года назад в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем скоропостижно скончалась жена Михаила Шуфутинского. Супруги прожили вместе более 40 лет и вырастили двоих сыновей. Утрата близкого человека стала трагедией для всей семьи. В настоящее время один из сыновей Михаила Шуфутинского проживает в России, а другой - в США. Дети подарили певцу семерых внуков.Звезда шансона никогда не скрывал, что у него достаточно денег. На протяжении всей жизни он усердно трудился и не брезговал выступать в ресторанах. Однако, по его словам, к богатству он относится философски, поскольку оно – понятие условное.Сейчас у Михаила Шуфутинского близкие отношения с танцовщицей Светланой Уразовой, появились даже слухи, что шансонье собирается на ней жениться. Однако артист заявил, что связывать себя узами брака не собирается.