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В России наблюдается рост продаж на вторичном рынке люксовых автомобилей

В России вторичный рынок люксовых автомобилей за восемь месяцев текущего года вырос на 17 процентов. По данным «АВТОСТАТа», за этот период было реализовано 1,2 тысячи машин.

В России наблюдается рост продаж на вторичном рынке люксовых автомобилей

Наибольшим спросом среди россиян в премиум-классе подержанных автомобилей пользуются Bentley, на эту модель приходится 448 продаж. Вторую строчку занимает Mercedes-Maybach, продажи этого транспортного средства составляют 356 единиц. Третье место занимают машины Maserati с реализациями 170 штук. Также в рейтинг вошли автомобили Ferrari, Lamborghini и Aston Martin.

Больше всего люксовых автомобилей по традиции продаётся а Москве и Подмосковье, здесь в общей сложности за 8 месяцев текущего года было продано 675 машин. На втором месте Санкт-Петербург, следом идёт Краснодарский край, Ростовская область, Чеченская республика, Ставропольский край, а также Воронежская и Свердловская области.


 
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Экономика
Добавил: Алина Сегодня, 20:20

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