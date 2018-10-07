В России наблюдается рост продаж на вторичном рынке люксовых автомобилей

Наибольшим спросом среди россиян в премиум-классе подержанных автомобилей пользуются Bentley, на эту модель приходится 448 продаж. Вторую строчку занимает Mercedes-Maybach, продажи этого транспортного средства составляют 356 единиц. Третье место занимают машины Maserati с реализациями 170 штук. Также в рейтинг вошли автомобили Ferrari, Lamborghini и Aston Martin.Больше всего люксовых автомобилей по традиции продаётся а Москве и Подмосковье, здесь в общей сложности за 8 месяцев текущего года было продано 675 машин. На втором месте Санкт-Петербург, следом идёт Краснодарский край, Ростовская область, Чеченская республика, Ставропольский край, а также Воронежская и Свердловская области.