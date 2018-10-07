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Приложение Facebook Lite вскоре станет доступно на iOS

Приложение Facebook Lite станет доступно на мобильных устройствах с операционной системой iOS. Как сообщается, расход батареи и трафика при этом может значительно сократиться.

Приложение Facebook Lite вскоре станет доступно на iOS

Facebook Lite изначально создавался для ОС Android. Об этом стало известно, когда в 2015 году разработчики анонсировали данное приложения на мобильных устройствах, поддерживающих именно эту операционную систему. Стоит отметить, что сперва доступ к нему был дан лишь некоторым развивающимся странам, но с течением времени пользователями новинки стали США, Великобритания и другие страны с высоким уровнем развития. Тем не менее, лишь недавно стало известно о том, что приложение будет доступно также и на “операционке” iOS.

Не текущий момент новинка доступна исключительно в Турции. По некоторым сведениям в обозримом будущем доступ к Facebook Lite iOS получат другие станы, впрочем, точная дата анонса пока не называется. Разработчики уверяют, что при использовании новинки, снизится расход аккумулятора и трафик, а размер приложения составит 5 Мб.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:15

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