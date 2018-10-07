Приложение Facebook Lite вскоре станет доступно на iOS

Facebook Lite изначально создавался для ОС Android. Об этом стало известно, когда в 2015 году разработчики анонсировали данное приложения на мобильных устройствах, поддерживающих именно эту операционную систему. Стоит отметить, что сперва доступ к нему был дан лишь некоторым развивающимся странам, но с течением времени пользователями новинки стали США, Великобритания и другие страны с высоким уровнем развития. Тем не менее, лишь недавно стало известно о том, что приложение будет доступно также и на “операционке” iOS.Не текущий момент новинка доступна исключительно в Турции. По некоторым сведениям в обозримом будущем доступ к Facebook Lite iOS получат другие станы, впрочем, точная дата анонса пока не называется. Разработчики уверяют, что при использовании новинки, снизится расход аккумулятора и трафик, а размер приложения составит 5 Мб.