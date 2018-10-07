В нескольких департаментах Франции возникла угроза наводнения
Сразу в нескольких департаментах Франции возникла угроза наводнения. О введении предпоследнего («оранжевого») уровня тревоги сообщает канал BFM TV, который ссылается на актуальную информацию от службы Meteo-France.
Синоптики предупреждают, что 7 октября власти департаментов Кальвадос, Эр, Орн и Приморская Сена должны быть готовы к обильным осадкам. Ожидается, что стихия станет причиной массовых подтоплений одноэтажных зданий и главных магистралей.
Синоптики предупреждают, что 7 октября власти департаментов Кальвадос, Эр, Орн и Приморская Сена должны быть готовы к обильным осадкам. Ожидается, что стихия станет причиной массовых подтоплений одноэтажных зданий и главных магистралей.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:04