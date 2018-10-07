Ученые: Мясо и молочные продукты способны продлить жизнь

В эксперименте поучаствовали более 200 человек из 50 стран мира. Проанализировав полученные, данные исследователи смогли определить, что употребление непереработанного мяса и молочных продуктов может уменьшить риск наступления преждевременной смерти. Ученые вели наблюдение за рационом участников исследования в течение 25 лет. Также были зафиксированы все случаи инсультов и инфарктов.Сейчас специалисты заявляют, что продукты животного происхождения значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также эти продукты питания уменьшают вероятность преждевременной смерти. Но ученые подчеркнули, что этот вывод касается только непереработанного красного мяса. А вот сосиски и колбаса по-прежнему вредны для организма.