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Составлен ТОП-5 самых доступных кроссоверов на российском рынке

Эксперты составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов на российском рынке. На покупательскую способность россиян по-прежнему влияет недавний кризис, поэтому спросом сейчас пользуется в основном бюджетный сегмент автомобилей.

Составлен ТОП-5 самых доступных кроссоверов на российском рынке

Возглавил рейтинг компактный кроссовер Lifan X50, стоимость которого стартует от 660 000 рублей. Второе место также занимает представитель китайского автопрома Chery Tiggo 2, цена автомобиля на российском рынке составляет от 673 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Renault Duster, этот автомобиль предлагается россиянам от 700 000 рублей.

На четвёртом месте расположился кроссовер Lifan X60 по цене от 740 000 рублей. Также в ТОП-5 вошла ещё одна китайская модель Lifan X70 по цене от 800 000 рублей. Стоит отметить, что вся линейка этой китайской компании отличается оригинальным дизайном и неплохим оснащением.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:39

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