Монсеррат Кабалье оставила богатое наследство, считают зрители

Незадолго до того, как состояние здоровья Монсеррат Кабалье ухудшилось, она успела рассказать представителям прессы о коллекции своих украшений. Оперная певица поведала, что там имеется весьма редкий экземпляр, который ей подарили в Японии, а также она показала квартиру. Монсеррат Кабалье вместе с мужем Бернабе Марти купили собственное жильё еще в 1996 году. Певица привозила с гастролей понравившуюся ей мебель, чтобы обставить квартиру, а одну из стен знаменитость украсила веерами, которые использовали в ее спектаклях. Также исполнительница владела загородной виллой в 4 этажа.Сама Монсеррат Кабалье считала, что ее семья - это есть настоящее богатство. Она очень сильно любила мужа Бернабе Марти, а также своих детей: дочь Монсеррат и сына Бернабе.