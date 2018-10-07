Монсеррат Кабалье оставила богатое наследство, считают зрители
Монсеррат Кабалье незадолго до своей смерти показала представителям прессы свою квартиру. После этой телепередачи многие зрители сделали вывод, что оперная дива оставила богатое наследство.
Незадолго до того, как состояние здоровья Монсеррат Кабалье ухудшилось, она успела рассказать представителям прессы о коллекции своих украшений. Оперная певица поведала, что там имеется весьма редкий экземпляр, который ей подарили в Японии, а также она показала квартиру. Монсеррат Кабалье вместе с мужем Бернабе Марти купили собственное жильё еще в 1996 году. Певица привозила с гастролей понравившуюся ей мебель, чтобы обставить квартиру, а одну из стен знаменитость украсила веерами, которые использовали в ее спектаклях. Также исполнительница владела загородной виллой в 4 этажа.
Сама Монсеррат Кабалье считала, что ее семья - это есть настоящее богатство. Она очень сильно любила мужа Бернабе Марти, а также своих детей: дочь Монсеррат и сына Бернабе.
Незадолго до того, как состояние здоровья Монсеррат Кабалье ухудшилось, она успела рассказать представителям прессы о коллекции своих украшений. Оперная певица поведала, что там имеется весьма редкий экземпляр, который ей подарили в Японии, а также она показала квартиру. Монсеррат Кабалье вместе с мужем Бернабе Марти купили собственное жильё еще в 1996 году. Певица привозила с гастролей понравившуюся ей мебель, чтобы обставить квартиру, а одну из стен знаменитость украсила веерами, которые использовали в ее спектаклях. Также исполнительница владела загородной виллой в 4 этажа.
Сама Монсеррат Кабалье считала, что ее семья - это есть настоящее богатство. Она очень сильно любила мужа Бернабе Марти, а также своих детей: дочь Монсеррат и сына Бернабе.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15