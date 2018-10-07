«Картина маслом!»: Полина Гагарина после критики уехала в Париж

Звезда на своей странице в социальной сети продемонстрировала снимок, на котором она позирует на карусели на фоне Эйфелевой башни. В описании к посту Полина Гагарина отметила, что визуализировать – это её хобби, а также она поинтересовалась, имеется ли у её подписчиков «доска желаний».Однако поклонники исполнительницы в первую очередь обратили внимание на её внешний вид и фигуру. В комментариях фанаты отметили, что артистка выглядит потрясающе, один из подписчиков написал: «Замечательная Полина, карусель, и Эйфелева башня. Картина маслом!». Публикация звезды на данный момент набрала более 137 тысяч «лайков».