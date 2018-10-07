АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

«Картина маслом!»: Полина Гагарина после критики уехала в Париж

Полину Гагарину недавно раскритиковали за неудачный наряд, однако этому она не придала никакого значения. Судя по опубликованной в Instagram фотографии, в настоящее время певица проводит время в Париже.

«Картина маслом!»: Полина Гагарина после критики уехала в Париж

Звезда на своей странице в социальной сети продемонстрировала снимок, на котором она позирует на карусели на фоне Эйфелевой башни. В описании к посту Полина Гагарина отметила, что визуализировать – это её хобби, а также она поинтересовалась, имеется ли у её подписчиков «доска желаний».

Однако поклонники исполнительницы в первую очередь обратили внимание на её внешний вид и фигуру. В комментариях фанаты отметили, что артистка выглядит потрясающе, один из подписчиков написал: «Замечательная Полина, карусель, и Эйфелева башня. Картина маслом!». Публикация звезды на данный момент набрала более 137 тысяч «лайков».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Картина маслом!»: Полина Гагарина после критики
Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым
Ученые: Сладости с добавкой Е129 способны вызвать
Юлия Волкова и ее 14-летняя дочь выглядят
Спутник снял на видео разрушительную мощь стихии
Врачи: Растворимый кофе может вызвать
Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь
В нескольких департаментах Франции возникла
Канье Уэст удалился из соцсетей после заявления о
В Башкирии в ДТП погиб 18-летний водитель ВАЗ-2114
Кейт Хадсон впервые показала фото новорожденной
Эксперты рассказали о симптомах и последствиях
Mitsubishi анонсировали новый внедорожник для
В России запретят рекламировать лекарства на
Компания Intel 8 октября презентует процессоры
Георгий Малиновский из «Битвы экстрасенсов»
В небе Нижнекамска очевидец снял на видео Нибиру
Бывшая супруга Александра Кержакова рассказала
Охотник на НЛО обнаружил следы тайного города на
В районе Москвы-реки случайно нашли детское ружье
Коллекционер выставил на продажу почти 150 машин
Samsung Galaxy S10 получит нейронный процессор
Фотографии планшета Pixel Slate опубликованы в
Эксперты определили преимущества и недостатки
Медики: Употребление свеклы может предотвратить
Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою
Дедушка и внук погибли в пожаре жилого дома в
Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер
Скотт Уорринг опубликовал секретный снимок НЛО в
На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу
Просмотреть все новости