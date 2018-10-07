Mitsubishi анонсировали новый внедорожник для продолжения серии фильмов "Форсаж"

Как сообщают источники, новый пикап получит массу особенностей, выделяющих его среди других автомобилей. Внешний вид автомобиля дополнен некоторыми конструкциями, предназначение которых не уточняется. Безопасность пилотов обеспечивает мощнейший каркас. По словам экспертов, он был усилен с расчетом на очень высокие нагрузки. Мощность подвески также оценивается весьма высоко. Также авто получит некоторые дополнительные элементы внешней защиты, обеспечат более высокую прочность слабым элементам каркаса.Разработчики утверждают, что сидения машины целиком состоят из углеродного волокна. Специфическая система ремней безопасности, установленных в четырех местах, совместно с дополнительными защитными нововведениями обеспечит максимально возможный уровень безопасности пассажирам.