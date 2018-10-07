Юлия Волкова и ее 14-летняя дочь выглядят ровесницами
Бывшая участница популярной в «нулевых» группы «Тату» Юлия Волкова поделилась в своем микроблоге Instagram совместным фото со своей 14-летней дочерью. Читатели отметили, что мама с дочерью выглядят ровесницами.
Певица Юлия Волкова в микроблоге Instagram поделилась со своими читателями фотоснимком, где она со своей дочерью Викторией, которой уже четырнадцать лет. Викторию звездная мама родила, когда ей было всего девятнадцать лет, отцом девочки является бывший охранник певицы Павел Сидоров. Их отношения длились не долго, а воспитание дочери занималась сама Волкова.
Подписчики Волковой стали активно обсуждать внешность родственниц, они отметили, что они выглядят как ровесницы. Также они стали предполагать, что такая схожесть от того, что «экс-татушка» хорошо сохранилась и совсем не меняется, а возможно ее подрастающая наследница выглядит старше своего юного возраста.
Певица Юлия Волкова в микроблоге Instagram поделилась со своими читателями фотоснимком, где она со своей дочерью Викторией, которой уже четырнадцать лет. Викторию звездная мама родила, когда ей было всего девятнадцать лет, отцом девочки является бывший охранник певицы Павел Сидоров. Их отношения длились не долго, а воспитание дочери занималась сама Волкова.
Подписчики Волковой стали активно обсуждать внешность родственниц, они отметили, что они выглядят как ровесницы. Также они стали предполагать, что такая схожесть от того, что «экс-татушка» хорошо сохранилась и совсем не меняется, а возможно ее подрастающая наследница выглядит старше своего юного возраста.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:45