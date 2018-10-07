Юлия Волкова и ее 14-летняя дочь выглядят ровесницами

Певица Юлия Волкова в микроблоге Instagram поделилась со своими читателями фотоснимком, где она со своей дочерью Викторией, которой уже четырнадцать лет. Викторию звездная мама родила, когда ей было всего девятнадцать лет, отцом девочки является бывший охранник певицы Павел Сидоров. Их отношения длились не долго, а воспитание дочери занималась сама Волкова.Подписчики Волковой стали активно обсуждать внешность родственниц, они отметили, что они выглядят как ровесницы. Также они стали предполагать, что такая схожесть от того, что «экс-татушка» хорошо сохранилась и совсем не меняется, а возможно ее подрастающая наследница выглядит старше своего юного возраста.