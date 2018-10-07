В районе Москвы-реки случайно нашли детское ружье эпохи Павла I

Старинные игрушки в Москве находят довольно часто. К примеру, только в августе археологи обнаружили фарфоровую лошадку конца 19 века. Однако, столь редкий экземпляр детского ружья, был найден в первый раз. Несмотря на то, что часть ружья утрачено, находка представляет собой большой интерес для археологов. Установлено, что детское ружье, стреляющее пистонами, изготовлено неизвестным иностранным мастером на рубеже 18-19 веков. На это указывают, как рельефные рисунки отлично сохранившиеся на прикладе, так и известный исторический факт, согласно которому как раз в правление Павла I в дворянской среде были популярны игровые наборы – в их составе были детские версии различных видов оружия.Наталья Сергунина, заммэра мэра Москвы, глава Аппарата мэра и Правительства Москвы, прокомментировала находку, отметив, что за последние 7 лет в исторических областях столицы было найдено свыше 30 тысяч различных артефактов, а с начала текущего года их было свыше 5 тысяч.