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В России запретят рекламировать лекарства на телевидении

В Госдуму РФ на рассмотрение было направлено прошение о том, чтобы запретить рекламировать лекарственные средства на телевидении. Авторы инициативы беспокоятся о том, что многие жители РФ принимают препараты не по назначению врача, а из-за сильного внушения, которое на них оказывают маркетинговые коммуникации.

В России запретят рекламировать лекарства на телевидении

Большинство граждан России занимаются самолечением. Люди видят рекламу какого-либо лекарства и считают, что оно им полностью подходит. В результате приёма препаратов без назначения врача могу возникнуть различного рода осложнения со здоровьем. Врачи полностью поддерживают запрет рекламы лекарств на телевидение, особо подчеркивая, что прием любого препарата нужно согласовать со специалистом.

На территории РФ уже запрещено рекламировать любые препараты, которые отпускаются только по рецептам, а также отдельные противомикробные лекарства и антибиотики. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы на телевидении вообще не было никаких рекламы лекарств.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:17

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