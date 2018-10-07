В России запретят рекламировать лекарства на телевидении

Большинство граждан России занимаются самолечением. Люди видят рекламу какого-либо лекарства и считают, что оно им полностью подходит. В результате приёма препаратов без назначения врача могу возникнуть различного рода осложнения со здоровьем. Врачи полностью поддерживают запрет рекламы лекарств на телевидение, особо подчеркивая, что прием любого препарата нужно согласовать со специалистом.На территории РФ уже запрещено рекламировать любые препараты, которые отпускаются только по рецептам, а также отдельные противомикробные лекарства и антибиотики. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы на телевидении вообще не было никаких рекламы лекарств.