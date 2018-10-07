Врачи: Растворимый кофе может вызвать гормональный сбой

Больше всего вреден дешевый порошковый кофе, который изготавливают из обжаренных зёрен не самого лучшего качества. Чтобы удешевить себестоимость, в кофейную массу производители добавляют цикорий, ячмень, красители, ароматизаторы и некоторые опасные химикаты. Эти добавки могут вызвать проблемы в работе ЖКТ, спровоцировать серьёзные аллергические реакции и отёк легких. Гранулированный растворимый кофе готовится аналогичным способом, а для получения гранул, его подвергают повторной обработке горячим паром, что сокращает практически все полезные свойства напитка.Наименее вредным из разновидностей растворимого кофе считается сублимированный, который делают путём получения крепкого настоя из кофейных зёрен с последующим замораживанием. После чего лёд испаряют и обезвоживают кофейные кристаллы в вакууме. Однако и в него добавляют натуральные ароматизаторы, а содержание кофе в нем не превышает 15 процентов. Медики рекомендуют варить бодрящий напиток из натуральных кофейных зёрен, чтобы не навредить своему организму.