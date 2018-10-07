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Бывшая супруга Александра Кержакова рассказала про свое утешение после расставания

Милана Тюльпанова рассказала, какое она нашла утешение после расставания с футболистом Александром Кержаковым. Соответствующий пост был опубликован на ее странице в Instagram.

Бывшая супруга Александра Кержакова рассказала про свое утешение после расставания

Милана Тюльпанова сделала новую публикацию в соцсети Instagram, в которой заговорила о человеческих чувствах. Бывшая супруга Александра Кержакова уверена, что всем людям на Земле дается хоть немного ласки, и именно на нее человек рассчитывает больше всего, когда чувствует, что сильно устал. Но подписчики Миланы Тюльпановой обратили внимание не на ее слова, а на то как выглядела экс-супруга знаменитого футболиста. Пользователи Сети особо отметили, что на снимке молодая женщина смотрится очень привлекательно.

Бывшая супруга Александра Кержакова рассказала про свое утешение после расставания

Напомним, несколько месяцев назад бывшая возлюбленная футболиста разместила в Сети видео, в котором пожаловалась, что Александр Кержаков не разрешает ей видеть сына. Спортсмен отреагировал моментально и сообщил, что Милана Тюльпанова опасна для ребенка. Сейчас им уже удалось найти общий язык.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:39

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