Бывшая супруга Александра Кержакова рассказала про свое утешение после расставания

Милана Тюльпанова сделала новую публикацию в соцсети Instagram, в которой заговорила о человеческих чувствах. Бывшая супруга Александра Кержакова уверена, что всем людям на Земле дается хоть немного ласки, и именно на нее человек рассчитывает больше всего, когда чувствует, что сильно устал. Но подписчики Миланы Тюльпановой обратили внимание не на ее слова, а на то как выглядела экс-супруга знаменитого футболиста. Пользователи Сети особо отметили, что на снимке молодая женщина смотрится очень привлекательно.Напомним, несколько месяцев назад бывшая возлюбленная футболиста разместила в Сети видео, в котором пожаловалась, что Александр Кержаков не разрешает ей видеть сына. Спортсмен отреагировал моментально и сообщил, что Милана Тюльпанова опасна для ребенка. Сейчас им уже удалось найти общий язык.