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Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь

Актриса и модель Маруся Фомина и ее супруг продюсер Алексей Киселев крестили свою двухмесячную дочь. Пост о крестинах опубликовал супруг модели в своем микроблоге Instagram.

Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь

Известная актриса Маруся Фомина и ее супруг Алексей Киселев 6 октября крестили свою двухмесячную дочь Анну. В роли крестных выступили друзья четы: известный режиссер с грузинскими корнями Резо Гигинеишвили и российская актриса Анна Чиповская, которая стала лицом российского телеканала СТС. Первым опубликовал пост, посвященный крестинам, отец девочки Алексей Киселев, который показал снимок крестных с Анной на руках около купели в церкви. Продюсер под фото написал, что сегодня они крестили малышку, и поблагодарил крестных за участие в этом радостном событии.

Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь

Дочь Фоминой и продюсера родилась в клинике «Лапино» в августе текущего года. Пара приняла решение провести роды совместно, поэтому Алексей Киселев все время находился вместе с супругой и поддерживал ее.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:15

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