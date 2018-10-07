Маруся Фомина и Алексей Киселев крестили свою дочь

Известная актриса Маруся Фомина и ее супруг Алексей Киселев 6 октября крестили свою двухмесячную дочь Анну. В роли крестных выступили друзья четы: известный режиссер с грузинскими корнями Резо Гигинеишвили и российская актриса Анна Чиповская, которая стала лицом российского телеканала СТС. Первым опубликовал пост, посвященный крестинам, отец девочки Алексей Киселев, который показал снимок крестных с Анной на руках около купели в церкви. Продюсер под фото написал, что сегодня они крестили малышку, и поблагодарил крестных за участие в этом радостном событии.Дочь Фоминой и продюсера родилась в клинике «Лапино» в августе текущего года. Пара приняла решение провести роды совместно, поэтому Алексей Киселев все время находился вместе с супругой и поддерживал ее.