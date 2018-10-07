Канье Уэст удалился из соцсетей после заявления о поддержке президента США

Недавно Уэст рассказал о своей позиции касательно президента США Трампа в рамках программы Saturday Night Live. После высказанного им, редакторы канала были вынуждены вырезать данный фрагмент из передачи, в связи с тем, что монолог артиста подвергся шквалу критики. Канье Уэст рассказал о том, что поддерживает президента США, на что многие отреагировали крайне негативно, с учетом того, что политика лидера Америки неоднозначно воспринимается американской общественностью.Как стало известно, на данный момент певец направляется в Африку. Там он планирует закончить свой новый альбом, выход которого был перенесен на 23 ноября. Некоторые источники утверждают, что это будет последний альбом Канье Уэста, который сейчас предпочитает выступать под новым именем YE.